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Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

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Численность погибших в результате происшествия в штате Минас-Жерайс возросло до 115 человек.

Жертвами прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale на юго-востоке Бразилии стали уже 115 человек, еще 248 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 1 февраля сообщил телеканал Globo.

Отмечается, что на данный момент установлены личности 71 погибшего. В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Также появилось видео инцидента с камеры наблюдения на кране, который находился на руднике. На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия.

Ранее сообщалось о 110 погибших в результате катастрофы.

Напомним, в пятницу, 25 января, на руднике в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 
 
Причины и обстоятельства инцидента расследуют.

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Теги: Бразилия, видео, жертвы, погибли, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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