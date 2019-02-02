В Кабо-Верде арестовали 11 моряков из России

Полиция обнаружила на борту грузового судна Eser рекордную партию кокаина. Экипаж подозревают в контрабанде наркотиков.

В порту города Прая арестовали 11 членов экипажа грузового судна Eser, на борту которого обнаружили 9,5 тонны кокаина. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщила полиция Кабо-Верде.

Все задержанные являются гражданами России, их подозревают в контрабанде наркотиков.

Отмечается, что судно под флагом Панамы направлялось из Южной Америки в Марокко. Корабль был вынужден сделать остановку в порту столицы Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа по невыясненным причинам.

Полиция отметила, что ее предупредила организация Maritime Analysis and Operation Center, которая координирует действия семи стран Евросоюза по борьбе с контрабандой наркотиков.

По данным правоохранительных органов, это крупнейшая конфискованная за один раз партия наркотиков в истории островного государства.

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Ранее сообщалось, что в Латвии конфисковали самую крупную партию кокаина в истории страны.

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