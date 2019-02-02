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В Кабо-Верде арестовали 11 моряков из России

Комментариев: 2
Полиция обнаружила на борту грузового судна Eser рекордную партию кокаина. Экипаж подозревают в контрабанде наркотиков.
Судно Eser задержали в Кабо-Верде
Судно Eser задержали в Кабо-Верде
marinetraffic.com

В порту города Прая арестовали 11 членов экипажа грузового судна Eser, на борту которого обнаружили 9,5 тонны кокаина. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщила полиция Кабо-Верде.

Все задержанные являются гражданами России, их подозревают в контрабанде наркотиков.

Отмечается, что судно под флагом Панамы направлялось из Южной Америки в Марокко. Корабль был вынужден сделать остановку в порту столицы Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа по невыясненным причинам.

Полиция отметила, что ее предупредила организация Maritime Analysis and Operation Center, которая координирует действия семи стран Евросоюза по борьбе с контрабандой наркотиков.

По данным правоохранительных органов, это крупнейшая конфискованная за один раз партия наркотиков в истории островного государства.

В Италии перехватили рекордную партию кокаина в мешках с кофе

Ранее сообщалось, что в Латвии конфисковали самую крупную партию кокаина в истории страны.

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Теги: наркотики, контрабанда, корабль, фото, моряки, кокаин, россияне, Кабо-Верде
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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flacon9havi    02.02.2019, 05:04
Оценка:  0
flacon9havi
Кокаінос, кокаінос - гордость рускіх морякофф.
Бувший_східняк    02.02.2019, 04:41
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Российский спутник еще ничего оправдательного не обнаружил?
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