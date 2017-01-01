Франция призвала РФ соблюдать договор по ракетам

Париж просит Москву выполнять требования договора о ликвидации ракет, чтобы избежать окончательного выхода США из соглашения.

Франция призвала Россию воспользоваться шестимесячным периодом приостановления членства США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы вернуться к его соблюдению. Об этом сообщает Reuters

В заявлении МИД Франции подчеркивается, что Париж сожалеет о решении США выйти из соглашения через полгода, если РФ не прекратит нарушения.

При этом в период приостановки договора Париж намерен поощрять диалог с Россией, а также будет проводить консультации с партнерами по НАТО.

Ранее стало известно, что со 2 февраля США на шесть месяцев приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора по ракетам. Причиной такого решения стала российская ракета 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

В преддверии приостановки обязательств по ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.

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