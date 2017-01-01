Пожар в гостинице Буэнос-Айреса унес жизни двух женщин

Отмечается, что пожар начался на пятом этаже 30-этажного здания отеля Las Naciones на проспекте Корриентес. Часть людей оказалась в ловушке, их спасали пожарные.

Огонь удалось локализировать лишь через полтора часа. Причины инцидента выясняют.

Среди пострадавших, которые были доставлены в больницы, восемь несовершеннолетних.

По данным портала, позже в больнице скончались две женщины, среди которых сотрудница полиции.

Еще три человека находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.