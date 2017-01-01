Пожар в гостинице Буэнос-Айреса унес жизни двух женщин
В результате инцидента в столице Аргентины госпитализировали 52 человека, еще 60 получили медицинскую помощь на месте происшествия.
В одной из гостиниц в центре Буэнос-Айреса произошел пожар. В результате инцидента пострадали 112 человек, из них 52 были госпитализированы, сообщает портал TN.
Отмечается, что пожар начался на пятом этаже 30-этажного здания отеля Las Naciones на проспекте Корриентес. Часть людей оказалась в ловушке, их спасали пожарные.
Огонь удалось локализировать лишь через полтора часа. Причины инцидента выясняют.
Среди пострадавших, которые были доставлены в больницы, восемь несовершеннолетних.
По данным портала, позже в больнице скончались две женщины, среди которых сотрудница полиции.
Еще три человека находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.
Ранее сообщалось, что в китайском Харбине в результате пожара в отеле погибли 18 человек.
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