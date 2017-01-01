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На Кубе подтвердили падение метеорита

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Ранее множество очевидцев сообщили, что в небе над провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв.
Частицы метеорита, найденные на Кубе
Частицы метеорита, найденные на Кубе
Fatima Rivera Amador/Facebook

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался на множество обломков. Об этом 2 февраля сообщил на своем сайте официальный печатный орган кубинской компартии Granma.

Метеорит был замечен 1 февраля между 13.20 и 13.30 (22.20 и 22.30 по киевскому времени) по всей провинции Пинар-дель-Рио. 
 
Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.
 
Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в райне Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.
 
Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.
 
Ранее сообщалось, что в небе над западной кубинской провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв. После происшествия пользователи публиковали в сети фото каменных обломков размером до 20-30 сантиметров, полагая что это части метеорита.

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Теги: ученые, метеорит, Куба
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Источник: korrespondent.net

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