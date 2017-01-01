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На Кипре поддержали ужесточение выдачи "золотых паспортов"

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С 31 января 2020 года власти страны изменят правила предоставления кипрского гражданства.
Кипр изменит правила получения паспортов для инвесторов
Кипр изменит правила получения паспортов для инвесторов
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Парламент Кипра проголосовал за законопроект, ужесточающий выдачу так называемых "золотых паспортов" инвесторам. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщила газета Cyprus Times.

Инициативу поддержали 29 депутатов, против выступили 17.

Закон вступит в силу с 31 января 2020 года. До этого времени власти Кипра должны выработать правила предоставления кипрского гражданства. 

Напомним, в Евросоюзе Болгария, Кипр и Мальта выдают иностранцам "золотые паспорта".

Для получения такого документа на Мальте необходимо внести в национальный инвестфонд 650 тысяч евро, и еще 150 тысяч евро в экономику, при этом необходимо приобрести или арендовать недвижимость.

Болгарский документ обойдется в один миллион евро инвестиций.

Кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум два миллиона евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом такой владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.

В январе этого года правительство Болгарии приняло решение отказаться от предоставления гражданства инвесторам, претендующим на получение "золотых" виз и паспортов.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.

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Теги: паспорт, гражданство, правительство, Кипр, инвесторы
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Источник: korrespondent.net

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