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До освобождения украинцев переговоров США и России не будет - Волкер

Комментариев: 10
Также в США рассматривают возможность усиления санкций, как способ давления на российскую сторону.
США не будет участвовать в переговорах с Россией, пока не будут освобождены захваченные в плен украинские моряки
США не будет участвовать в переговорах с Россией, пока не будут освобождены захваченные в плен украинские моряки
Прес-служба Верховної Ради

США не будет участвовать в переговорах с Россией, пока не будут освобождены захваченные в плен украинские моряки. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

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“Нам известно и по фотографиям, и видео, и по свидетельствам украинских коллег - это блокировка прохода через пролив, преследование украинских суден в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые все еще задержаны в России“, - сообщил Волкер.

Также в США рассматривают возможность усиления санкций, как способ давления на российскую сторону.

Ранее сообщалось, что в России приступили к созданию новых видов ракет.

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Теги: санкции, Россия, США, моряки
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Комментариев (10)
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BROKER666    02.02.2019, 14:32
Оценка:  +2
BROKER666
Мне говорят я сноб и русофоб,
мол к русским людям отношусь предвзято,
а я сегодня посадил укроп
на могилке неизвестного бурята
doc1    02.02.2019, 14:27
Оценка:  +3
doc1
Пару лет назад говорили, - надо скацапами разговаривать что бы раненую кремлевскую крысу не загнать в угол.
Теперь говорят, - базарить не о чем...
Видаит крыса на издохе!
BROKER666    02.02.2019, 14:24
Оценка:  +2
BROKER666
Братва, кто знает когда выйдет каталог рабов за январь? а то тех что я получил за распятого мальчика - маловато... кстати купил им вчера кило морковки - плакали, руки целовали... но всё-равно сколько раба не корми, а он на ростов смотрит... жаль что больше 2х рабов в одни руки не дают...
doc1    02.02.2019, 14:25
Оценка:  +2
doc1
я своих кацапов говном с лопаты кормлю, а ты зачем их морковкой балуешь? Говно с лопаты - это их национальная еда, ты ШО не знав?
BROKER666    02.02.2019, 14:23
Оценка:  +2
BROKER666
Какцап - не только лишь названье,
Это намек на быдл0, мразь,
Намек на подлое дыханье,
На дикость, хрюканье и грязь
doc1    02.02.2019, 14:19
Оценка:  +3
doc1
кацапов обратно посадили на бутылку)))
VSHIVANKA    02.02.2019, 14:15
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ВО ВСЕМ МИРЕ , ОКРАИНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК КУЧА ДЕРЬМА ЛЕЖАЩАЯ НА ПОРОГЕ РОССИИ ...
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ И НАЖИМАЮТ НА КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА ....)))
doc1    02.02.2019, 14:20
Оценка:  +3
doc1
да кацапы это даже не окраина, скорее всего кацапыю вообще никак в мире не воспринимают!
Sinobi-life    02.02.2019, 14:46
Оценка:  +1
Sinobi-life
Вшивый ванька, ваша окраина в Рязанской области - учи географию и отстебись от Украины!!!
BROKER666    02.02.2019, 14:14
Оценка:  +1
BROKER666
нема на свете хуже расы, чем ордынцы-пид@расы
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