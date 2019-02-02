До освобождения украинцев переговоров США и России не будет - Волкер
Также в США рассматривают возможность усиления санкций, как способ давления на российскую сторону.
США не будет участвовать в переговорах с Россией, пока не будут освобождены захваченные в плен украинские моряки. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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“Нам известно и по фотографиям, и видео, и по свидетельствам украинских коллег - это блокировка прохода через пролив, преследование украинских суден в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые все еще задержаны в России“, - сообщил Волкер.
Также в США рассматривают возможность усиления санкций, как способ давления на российскую сторону.
Ранее сообщалось, что в России приступили к созданию новых видов ракет.
мол к русским людям отношусь предвзято,
а я сегодня посадил укроп
на могилке неизвестного бурята
Теперь говорят, - базарить не о чем...
Видаит крыса на издохе!
Это намек на быдл0, мразь,
Намек на подлое дыханье,
На дикость, хрюканье и грязь
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ И НАЖИМАЮТ НА КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА ....)))