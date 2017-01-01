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В Северной Ирландии заявили о нападении "военизированных формирований"

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Два человека были застрели в двух местах города Лондондерри, где ранее был взорван автомобиль.
После взрыва в Лондондерри застрелили двух человек
После взрыва в Лондондерри застрелили двух человек

Полиция Северной Ирландии заявила гибели двух человек во время "нападения военизированных формирований" в двух местах города Лондондерри, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе Баллимагроарти, где недавно был взорван автомобиль, ответственность за подрыв которого взяла группировка, что 20 лет назад выступала под названием "Ирландская республиканская армия" (ИРА).

В полиции отметили, что жителям нет причин беспокоится возможной угрозе преступников.

Издание также сообщает, что ирландская полиция изъяла значительное количество боеприпасов и взрывное устройство вблизи границы с Северной Ирландией.
 
"Во время обысков ирландская полиция обнаружила значительное количество боеприпасов различных калибров, а также трубу от миномета", - говорится в заявлении полиции.
 
Отмечается, что обыски были проведены в рамках расследования националистических ирландских группировок боевиков. На помощь правоохранителями был вызван подразделение военных саперов.
 
Боеприпасы были обнаружены близ городка Омеас, что находится на полуострове, который разделяет независимую Ирландию и провинцию Северная Ирландия.
 
Как сообщалось, полиция Северной Ирландии задержала четверых человек по подозрению в причастности к взрыву в Лондондерри.
 

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Теги: стрельба, Ирландия, Северная Ирландия, убийство, нападение
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Источник: korrespondent.net

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