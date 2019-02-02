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Путин приостановил участие РФ в ракетном договоре

Комментариев: 5
Президент России также поручил прекратить попытки инициировать переговоры о сохранении договора.
Россия в ответ на решение США по ракетному договору приостанавливает участие в нем
Россия в ответ на решение США по ракетному договору приостанавливает участие в нем

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 февраля, заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил путин.

Также он поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД. "Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - пояснил Путин.

Президент РФ отметил, что Москва уже много лет ставит вопрос о содержательных переговорах по тематике разоружения. "И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - заявил он.

По словам президента, РФ после приостановки участия в ДРСМД будет создавать новые вооружения, но без увеличения бюджета министерства обороны. "Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - подчеркнул он.

Путин выслушал по этому поводу доклад Шойгу, который заверил, что работы будут вестись без увеличения бюджета.

Глава государства отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", - подчеркнул он.

Путин попросил глав обоих министерств "внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события".

Как сообщалось, накануне Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Он также заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.

Напомним, претензии США связаны с российской ракетой 9М729. На нескольких встречах представители Москвы и Вашингтона обсуждали спасение договора, но так и не смогли прийти к единой позиции.

 

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Теги: Россия, США, Путин, ракета, ракеты, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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doc1    02.02.2019, 13:27
Оценка:  0
doc1
хахаха... придется кацапам еще больше патерпеть!
BROKER666    02.02.2019, 12:48
Оценка:  +3
BROKER666
писдетс приснился федерастам... очередную гонку вооружений они не переживут
    02.02.2019, 13:21
Оценка:  -2
СМЕШНО ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ ЭКСПОНАТОВ НАСЕЛЯЮЩИХ САМУЮ НИЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРОПЫ , НЕ ИМЕЮЩИХ НИЧЕГО СВОЕГО , НО УСЕРДНО СТАРАЮЩИХСЯ ВОЗВЫСИТЬ СВОИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА , В ТО ВРЕМЯ КАК САМИ ХОЗЯЕВА УСТАМИ ВОЕННЫВХ ЭКСПЕРТОВ И ГЕНЕРАЛОВ ПРИЗНАЮТ ПРЕВОСХОДСТВО РОССИИ В ВООРУЖЕНИИ ...))) ЗАТО НЕРАБЫ )))
Rangol    02.02.2019, 12:33
Оценка:  -5
Rangol
Тут то пиндосики и прокажут себя. Им теперь надо очень хорошо объяснить своим подсосникам почему США приговорили их
LatAlliensSuck    02.02.2019, 12:35
Оценка:  +4
LatAlliensSuck
Не отменяй галопередол, рано тебе еще...
LatAlliensSuck    02.02.2019, 12:27
Оценка:  +2
LatAlliensSuck
Конечно, мы ж русские - пидapacы! Мы всех наябывaeм и называем это русской смекалкой, во как! Мы семь лет высирали эту ракету, а теперь всем скажем - опа, вот наша новая ракета! Вам писта, русские отребья!
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