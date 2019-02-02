В России приступили к созданию новых видов ракет

Президент России Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым в субботу, 2 февраля, заявил о начале в РФ работ по созданию новых вооружений, сообщает ТАСС.

"Они [США] объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - сказал он.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - подчеркнул Путин.

Президент поручил главе Минобороны доложить о предложениях в связи с тем, что США объявили о начале научных и конструкторских работ над новыми вооружениями из-за выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отметил Шойгу, несмотря на размытость формулировок, очевидно, что помимо научно-исследовательских работ по производству ракет средней и меньшей дальности Россия наблюдает уже не первый год реальное нарушение позиций договора. "Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет", - заявил он.

Министр огласил два предложения по ответным мерам России: "Первое. Это открытие НИР и ОКР в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности".

Путин поддержал предложения Шойгу.

Перед этим стало он объявил, что Россия приостанавливает участие в ракетном договоре, о начале ликвидации которого накануне заявили в США.

Как сообщалось, президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Он также заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.