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Лавров обвинил США в нарушении ядерного соглашения

Комментариев: 2
Министр иностранных дел России перечислил договора, которые, по мнению Москвы, нарушает Вашингтон.
Лавров обвинил США в нарушении ряда договоров по вооружениям
Лавров обвинил США в нарушении ряда договоров по вооружениям

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о нарушениях Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны США. Об этом он сказал на совещании у президента РФ Владимира Путина в субботу, 2 февраля, сообщает ТАСС.

"Несмотря на наши многочисленные напоминания, Соединенные Штаты в рамках НАТО допускают серьезные нарушения этого договора", - заявил он.

Лавров отметил, что договор предусматривает обязательства ядерных держав не передавать соответствующие технологии по пользованию ядерным оружием, "но вопреки этому в НАТО проводятся так называемые совместные ядерные миссии, в рамках которых Соединенные Штаты вместе с пятью государствами НАТО, на территории которых американское ядерное оружие размещено, отрабатывают навыки применения ядерного оружия с участием стран, не являющихся членами "ядерной пятерки", - утверждает он.

Глава МИД РФ заявил, что США начали нарушать этот договор с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования.

"Впоследствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени, для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны - пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности Tomahawk", - сказал министр.

"Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии, и готовятся к развертыванию в Польше, а также в Японии", - добавил он.

Кроме того, Лавров заявил, что Вашингтон своими действиями подрывает возможность продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

"И, к сожалению, неоднократные российские предложения начать уже сейчас переговоры о том, как продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях после 2021 года, когда истекает первый срок его действия, не находят отклика со стороны Соединенных Штатов", - заявил министр. 

Более того, Лавров заявил, что США не выполнили предвыборное обещание президента Барака Обамы о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

Ранее сегодня стало известно, что Россия приостанавливает участие в ракетном договоре, о начале ликвидации которого накануне заявили в США.

Как сообщалось, президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Он также заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах.

 

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Теги: Россия, США, ракета, ракеты, Лавров, ядерное оружие, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    02.02.2019, 13:29
Оценка:  0
Духовный_скреп
Прокати, Лошадка, нас
Не один, а много раз.
По двору ты сделай круг
И иди пастись на луг. (с)
Ruspidor    02.02.2019, 13:19
Оценка:  +2
Ruspidor
У лошади ломка, очередная партия аргентинской муки не придет, лошадь в панике! Овса, дайте лошади овса!
    02.02.2019, 13:25
Оценка:  0
ТЫ ЧЁ КУРИЛ ДУРИЛКА УКРОПНАЯ ?!
КАКИЕ ЛОШАДИ , КАКОЙ ОВЁС ?!
СОВСЕМ ЛАМПОЧКА ОТ СКАЧЕК СТРЯХНУЛАСЬ ? ))))
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