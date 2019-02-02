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"Желтые жилеты" снова вышли на улицы Парижа

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В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что по всей страны к обеспечению правопорядка привлечены 80 тысяч сотрудников служб безопасности.
Протесты в Париже
Протесты в Париже

Во Франции в субботу, 2 февраля, началась новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов". Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие собираются в Париже почтить "желтых жилетов", которые были ранены во время столкновений с правоохранителями.

 

 

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

По сообщению властей, во время акций протеста с 17 ноября 2018 года около 2000 человек получили ранения. Также известно о десяти погибших во время дорожных инцидентов, которые связаны с действиями "желтых жилетов".

 

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Теги: Франция, протесты, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    02.02.2019, 16:15
Оценка:  -2
BROKER666
ордынские рабы...
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