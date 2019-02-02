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РФ разместила ракетную бригаду "Искандеров-М" рядом с границей Украины

Комментариев: 13
Ракетные комплексы "Искандер" рассчитаны на запуск баллистических, или крылатых ракет на расстояние до 500 км.
Ракетные комплексы "Искандер-М"
Ракетные комплексы "Искандер-М"
wikipedia.org

РФ разместила ракетную бригаду с “Искандерами-М“ в Краснодарской области, всего в 250 км от Украины. Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на министерство обороны Украины.

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Ракетную бригаду развернули вблизи города Краснодар.

Важно упомянуть, что ракетные комплексы “Искандер“ рассчитаны на запуск баллистических, или крылатых ракет на расстояние до 500 км. 

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в нарушении ядерного соглашения.

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Теги: Украина, РФ, Искандер-М
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Комментариев (13)
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Духовный_скреп    02.02.2019, 18:02
Оценка:  0
Духовный_скреп
Хорошие у нас мышибратья...
DrMefesto    02.02.2019, 17:31
Оценка:  0
DrMefesto
путинскому колхозному быдловстану не помогут уже никакие ракеты. так что
DrMefesto    02.02.2019, 17:25
Оценка:  +1
DrMefesto
пускай лучше путину собачий куй во рту разместят, больше пользы будет от этого колхозного быдла!
BROKER666    02.02.2019, 17:21
Оценка:  0
BROKER666
БМ, а шо такое краснодарская область?
BROKER666    02.02.2019, 17:22
Оценка:  -2
BROKER666
или у редактора проблемы с географией или он - п0ц мама дома
DrShook    02.02.2019, 16:54
Оценка:  +1
DrShook
то есть путин уже не полагается на своих украинских родственников?
DrMefesto    02.02.2019, 17:27
Оценка:  0
DrMefesto
путин полагается на собачий елдык
птицелов    02.02.2019, 16:45
Оценка:  0
птицелов
використання ядерних ракет призведе до обвалу російської і світової економіки
DrMefesto    02.02.2019, 17:42
Оценка:  0
DrMefesto
нам бы сейчас за российскую экономику переживать.... наоборот, чем раньше развалится этот ублюдочный колхоз тем лучше
DrMefesto    02.02.2019, 16:41
Оценка:  +1
DrMefesto
И что? Как-ото глубоко насрать на их ракеты, пусть хоть ядерные разместят, все равно их никто не применит.
Coюзник    02.02.2019, 16:36
Оценка:  0
Coюзник
Верующих спасать будут ...
Мескатоник    02.02.2019, 16:59
Оценка:  +1
Мескатоник
сапсать верующим будут. путин сапсет.
DrMefesto    02.02.2019, 17:13
Оценка:  0
DrMefesto
путину хер в рот, пусть сабсет
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