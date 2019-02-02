РФ разместила ракетную бригаду "Искандеров-М" рядом с границей Украины

Ракетные комплексы "Искандер" рассчитаны на запуск баллистических, или крылатых ракет на расстояние до 500 км.

РФ разместила ракетную бригаду с “Искандерами-М“ в Краснодарской области, всего в 250 км от Украины. Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на министерство обороны Украины.

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Ракетную бригаду развернули вблизи города Краснодар.

Важно упомянуть, что ракетные комплексы “Искандер“ рассчитаны на запуск баллистических, или крылатых ракет на расстояние до 500 км.

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в нарушении ядерного соглашения.