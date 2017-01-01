В Алеппо обрушился дом: 11 погибших

Обрушение жилого дома произошло в квартале Салах-эд-Дин. Спасательная операция завершилась.

От обвала дома погибли 11 человек

В сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет SANA.

Как сообщил глава полицейского управления провинции генерал Айсам Аш-Шелли, рухнул незаконно построенный пятиэтажный дом.

Пожарные, отряды гражданской обороны и медицинской помощи прибыли на место трагедии сразу после случившегося и приступили к разбору завалов. Одного человека удалось спасти.

На данный момент спасательная операция завершилась.

Напомним, 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты (Россия) произошел взрыв. Погибли пять человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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