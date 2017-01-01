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В Сирии автобус с учителями подорвался на мине

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В результате взрыва погиб водитель, пять пассажиров получили ранения.

В городе Манбидж на северо-востоке Сирии микроавтобус с учителями подорвался на мине. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает ANHA.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб водитель, пятеро пассажиров пострадали.

Все раненые находятся в стабильном состоянии. Они доставлены в больницу.

Ранее в Египте в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус.

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Теги: Сирия, видео, взрыв, жертвы, учитель, автобус, мина, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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