Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран испытал новую крылатую ракету

Комментариев: 0
Ракета прошла испытания 2 февраля, в день празднования 40-й годовщины Исламской революции.
Иран представил новую крылатую ракету
Иран представил новую крылатую ракету

Министр обороны Ирана Амир Хатами доложил об успешном испытании новой крылатой ракеты Ховейзех. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет DW.

На испытаниях ракета успешно поразила мишень на расстоянии в 1,2 тысячи километров. Максимальная дальность ракеты - 1350 километров.

Ховейзех полностью разработана и произведена в Иране.

 

 

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил начать разработку новых вооружений.

Китай впервые в мире запустил ракетный зонд с беспилотного корабля

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, ракета, фото, министр обороны, испытание оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь