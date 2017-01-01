В Бельгии отец и сын устроили стрельбу в кафе
Пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами. Полиция перекрыла место инцидента.
Три человека получили ранения в результате стрельбы в одном из турецких кафе в бельгийском Антверпене. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет Het Laatste Nieuws.
Полиция смогла задержать двух подозреваемых - отца и сына. Также полицейские изъяли оружие.
Двое из пострадавших в критическом состоянии.
Ранее сообщалось о стрельбе в городе Бастия на французском острове Корсика. Вскоре мужчину, открывшего стрельбу, нашли мертвым.
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