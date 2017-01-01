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Протесты в Париже: 30 задержанных

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Во Франции прошла двенадцатая по счету масштабная акция протеста "желтых жилетов".
Протесты в Париже
Протесты в Париже

В Париже полиция задержала 30 демонстрантов, которые вышли в субботу, 2 февраля, на акцию протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает BFM TV.

В Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что всего в акциях протеста "желтых жилетов" в городах страны приняли участие почти 58,6 тысяч человек.

По данным МВД, в Париже на акцию протеста вышли свыше 10,5 тысяч человек.

 

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Париже: 30 задержанных

 

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

 

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Теги: Франция, протесты, фото, Париж, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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