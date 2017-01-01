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Взрыв прогремел в ресторане в Греции: есть жертвы

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Три человека погибли при взрыве газового баллона в ресторане в Каламате на юге округа Пелопоннес.
Взрыв газа произошел в таверне в Греции
Взрыв газа произошел в таверне в Греции
greece.greekreporter.com

Газовый баллон взорвался в ресторане в городе Каламата на юге греческого округа Пелопоннес. В результате взрыва погибли три человека, сообщает Greek Reporter.
 
Инцидент произошел вечером 2 февраля. В момент взрыва ресторан был заполнен посетителями. 
В результате ЧП погибли как минимум три человека: владелец заведения и двое сотрудников.



На рынке в Ровно произошел взрыв
 
Напомним, ранее в Китае мужчина устроил взрыв в одном из отелей, погибли два человека.

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Теги: Греция, видео, взрыв, жертвы, кафе
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Источник: korrespondent.net

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