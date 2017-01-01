Взрыв прогремел в ресторане в Греции: есть жертвы

Три человека погибли при взрыве газового баллона в ресторане в Каламате на юге округа Пелопоннес.

Взрыв газа произошел в таверне в Греции greece.greekreporter.com

Корреспондент