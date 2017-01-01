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Маленькие панды отметили китайский Новый год

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Детеныши панд 31 января погуляли на первом в своей жизни утреннике в честь китайского Нового года.


В Китае сотрудники национального центра охраны и исследования гигантских панд Волонг устроили утренник для маленьких животных в честь китайского Нового года. Об этом говорится в сообщении Yahoo Singapore на странице в Facebook.

Работники заповедника украсили одну из полян традиционными китайскими украшениями и перенесли туда медвежат.

Мероприятие стало первым появлением 11 годовалых детенышей панд на публике.

Напомним, ранее в китайском зоопарке показали двухмесячных панд. Кроме того, стало известно, что туристы больше не смогут фотографироваться с пандами в Китае.

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Теги: Китай, панды, видео, панда
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Источник: korrespondent.net

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