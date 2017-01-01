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В одном из отелей Стокгольма нашли бомбу

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В столице Швеции задержали молодую пару, в гостиничном номере которых обнаружили самодельную бомбу.
В отеле Стокгольма задержали молодую пару с бомбой
В отеле Стокгольма задержали молодую пару с бомбой
newssummedup.com

В отеле Стокгольма обнаружили самодельное взрывное устройство. Проживавшую в номере гостиницы молодую пару задержали, сообщает Expressen.
 
Подозреваемые – 20-летний мужчина и 25-летняя женщина – ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.
 
Пока неизвестно, каким образом пара собиралась использовать взрывное устройство. В комнате отеля также было обнаружено огнестрельное оружие.
 
Напомним, ранее пассажир угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, а в Германии из-за бомбы эвакуировали тысячу человек.

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Теги: бомба, Швеция, отель, Стокгольм
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Источник: korrespondent.net

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