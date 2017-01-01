В одном из отелей Стокгольма нашли бомбу

В столице Швеции задержали молодую пару, в гостиничном номере которых обнаружили самодельную бомбу.

В отеле Стокгольма задержали молодую пару с бомбой newssummedup.com



В отеле Стокгольма обнаружили самодельное взрывное устройство. Проживавшую в номере гостиницы молодую пару задержали, сообщает

В отеле Стокгольма обнаружили самодельное взрывное устройство. Проживавшую в номере гостиницы молодую пару задержали, сообщает Expressen

Подозреваемые – 20-летний мужчина и 25-летняя женщина – ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.



Пока неизвестно, каким образом пара собиралась использовать взрывное устройство. В комнате отеля также было обнаружено огнестрельное оружие.



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