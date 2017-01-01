На выходных американский лидер Дональд Трамп сыграл в гольф с Тайгером Вудсом и Джеком Никлаусом.

Трамп на поле для гольфа twitter.com/realDonaldTrump



Президент США Дональд Трамп во Флориде сыграл в гольф на своем поле в компании двух профессиональных игроков – Тайгера Вудса и Джека Никлауса.







Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2019 г. Американский лидер выложил в Twitter фотографию с поля в субботу, 2 февраля. В подписи к снимку говорится, что Трамп провел "великолепное утро" в компании двух легенд гольфа.

Никлаус является 18-кратным победителем турниров Мэйджор – это лучший результат в истории. Вудс занимает второе, у него 14 титулов.



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