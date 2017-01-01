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Трамп сыграл в гольф с Тайгером Вудсом

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На выходных американский лидер Дональд Трамп сыграл в гольф с Тайгером Вудсом и Джеком Никлаусом.
Трамп на поле для гольфа
Трамп на поле для гольфа
twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп во Флориде сыграл в гольф на своем поле в компании двух профессиональных игроков – Тайгера Вудса и Джека Никлауса.
 
Американский лидер выложил в Twitter фотографию с поля в субботу, 2 февраля. В подписи к снимку говорится, что Трамп провел "великолепное утро" в компании двух легенд гольфа.

Никлаус является 18-кратным победителем турниров Мэйджор – это лучший результат в истории. Вудс занимает второе, у него 14 титулов.
 
Напомним, в 2017 году Трамп сыграл в гольф с премьером Японии. Во время игры Синдзо Абэ упал в яму с песком.

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Теги: Игра, гольф, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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