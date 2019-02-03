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СМИ раскрыли план эвакуации королевы Елизаветы II

Комментариев: 1
Королеву Великобритании и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона при массовых беспорядках из-за Brexit.
СМИ узнали о плане по эвакуации Елизаветы II
СМИ узнали о плане по эвакуации Елизаветы II


У британской королевской семьи есть план по эвакуации из Лондона в случае массовых акций протеста из-за Brexit, если выход Великобритании произойдет без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Европейским Союзом. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на секретный план Кабинета министров.

Отмечается, что план был разработан во время холодной войны, когда власти Соединенного Королевства всерьез рассматривали ядерную угрозу со стороны СССР.  Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский должны были переехать из Лондона в секретное место.

"Этот план экстренной эвакуации существуют с 1962 года. Сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", – пишет газета.

Напомним, официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта, а переходный период должен продлиться до конца 2020 года.

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Теги: королевская семья Британии, эвакуация, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    03.02.2019, 04:18
Оценка:  0
Колишній-східняк
Доигрались, мля. За всю историю королевства такого не было... Все вошли в зону турбулентности и продолжают раскачивать лодку с еще большим усердием.
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