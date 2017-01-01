Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 166 километрах от населенного пункта Муара Сиберут.



Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 166 км к юго-востоку от населенного пункта Муара Сиберут.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



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