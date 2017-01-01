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Мощное землетрясение произошло в Индонезии

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 166 километрах от населенного пункта Муара Сиберут.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 166 км к юго-востоку от населенного пункта Муара Сиберут.
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
 
Напомним, ранее у берегов Тайваня произошло землетрясение. Кроме того, около берегов Турции произошло землетрясение.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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