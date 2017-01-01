Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо президентом

Джонатан Веласко Рамирес заявил, что считает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо главой государства.



Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает El Nacional.

По словам Рамиреса, Гуайдо "имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики". Дипломат отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и "его клан узурпаторов перешли черту дозволенного".

"Наше единственное место – на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Господин Гуайдо, вы на верной стороне истории, народа и конституции", – заявил Рамирес.

#2Feb



Embajador de Venezuela ante Irak desconoce a Nicol'as Maduro como Presidente, reconoce a Juan Guaid'o como Presidente Encargado y a la Asamblea Nacional como poder leg'itimo. pic.twitter.com/VMtNWmcmxX — Federico Black B. (@FedericoBlackB) 3 февраля 2019 г.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet