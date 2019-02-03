Мадуро взял народных ополченцев в ряды Вооруженных сил
До середины апреля количество народных ополченцев в Венесуэле должно достичь двух миллионов человек.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил включить участников народного ополчения в состав Вооруженных сил страны.
"Я приказал включить ополченцев в качестве офицеров и солдат наших славных Национальных вооруженных сил. Если мы хотим мира, давайте приготовимся защитить его!" – написал политик в Twitter.
Orden'e incorporar a los milicianos y milicianas como oficiales y soldados activos de nuestra gloriosa #FANB. !Si queremos paz, prepar'emonos para defenderla! pic.twitter.com/gvnyYr5g79— Nicol'as Maduro (@NicolasMaduro) 2 февраля2019 г.
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Напомним, ранее Мадуро заявил о создании более 50 тысяч подразделений народного ополчения. Ряд из них должны появиться в боливарианской республике в рамках военных учений. Маневры пройдут в Венесуэле с 10 по 15 февраля. На них военнослужащие будут отрабатывать сценарии возможного вторжения на территорию Венесуэлы.
Напомним, ранее Мадуро заявил о создании более 50 тысяч подразделений народного ополчения. Ряд из них должны появиться в боливарианской республике в рамках военных учений. Маневры пройдут в Венесуэле с 10 по 15 февраля. На них военнослужащие будут отрабатывать сценарии возможного вторжения на территорию Венесуэлы.
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