Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мадуро взял народных ополченцев в ряды Вооруженных сил

Комментариев: 1
До середины апреля количество народных ополченцев в Венесуэле должно достичь двух миллионов человек.
Венесуэльские ополченцы
Венесуэльские ополченцы
twitter.com/NicolasMaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил включить участников народного ополчения в состав Вооруженных сил страны. 
 
"Я приказал включить ополченцев в качестве офицеров и солдат наших славных Национальных вооруженных сил. Если мы хотим мира, давайте приготовимся защитить его!" – написал политик в Twitter.

Деньги и оружие. Как идет борьба за Венесуэлу

Напомним, ранее Мадуро заявил о создании более 50 тысяч подразделений народного ополчения. Ряд из них должны появиться в боливарианской республике в рамках военных учений. Маневры пройдут в Венесуэле с 10 по 15 февраля. На них военнослужащие будут отрабатывать сценарии возможного вторжения на территорию Венесуэлы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, Венесуэла, Мадуро, ополченцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Духовный_скреп    03.02.2019, 07:07
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Наверное есть какие-то высшие силы,или какой-то гипноз в международных масштабах...Народ превратился в толпу злобных голодранцев по вине руководства и они собираются охранять тупых бездарей,преступников у власти.Северная Корея,Куба,Рассея....На лицо реальное зомбирование.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь