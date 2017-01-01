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В Индии на полной скорости перевернулся пассажирский поезд

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Одиннадцать вагонов опрокинулись, в результате чего погибли семь человек. Также много людей были травмированы.
В Индии перевернулся поезд
В Индии перевернулся поезд
hindustantimes.com

По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Индии в воскресенье, 3 февраля, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на администрацию железной дороги.

Отмечается что перед моментом аварии поезд двигался на полной скорости. В результате перевернулись 11 вагонов. Кроме семи погибших сообщается о "множестве пострадавших".

Инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени (00.28 по Киеву) в штате Бихар.

Движение всех пассажирских поездов по маршруту остановлено.

 

Напомним, на прошлой неделе в Канаде перевернулся и загорелся поезд. С рельсов сошло около 30 вагонов из 52.

А в начале января в Дании столкнулись два поезда. Погибли восемь человек.

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Теги: Поезд, Индия, фото, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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