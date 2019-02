Флот США пополнился ударной атомной подлодкой

Ударная атомная подводная лодка USS South Dakota вошла в состав Военно-морских сил США. Об этом в субботу, 2 февраля сообщает пресс-служба ВМС США в Twitter.

Отмечается, что церемония введения корабля в эксплуатацию состоялась в городе Гротон, Коннектикут.

Многоцелевая атомная подводная лодка South Dakota класса Virginia оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomohawk.

Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку. Ее стоимость оценивается примерно в $2,7 млрд.

LIVE NOW: The #USNavy’s newest #Submarine and the third ship to bear the state's name, #USSSouthDakota #SSN790 is being commissioned. https://t.co/CziOrU7JY7