Флот США пополнился ударной атомной подлодкой

Многоцелевая атомная подводная лодка South Dakota класса Virginia оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomohawk.

Ударная атомная подводная лодка USS South Dakota вошла в состав Военно-морских сил США. Об этом в субботу, 2 февраля сообщает пресс-служба ВМС США в Twitter.

Отмечается, что церемония введения корабля в эксплуатацию состоялась в городе Гротон, Коннектикут.

Многоцелевая атомная подводная лодка South Dakota класса Virginia оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomohawk.

Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку. Ее стоимость оценивается примерно в $2,7 млрд.

Ранее стало известно, что американский флот усилят боевыми кораблями-беспилотниками.

Также сообщалось, что Военно-морские силы США пополнил ракетный эсминец новейшего поколения Майкл Монсур (Michael Monsoor (DDG 1001), который почти незаметен для радаров.

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