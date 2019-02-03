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В ФРГ предложили план спасения ракетного договора

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России предлагают отвести свои ракеты 9М729 на восток, а США - предоставить доступ российским инспекторам к базам в Европе.
В Бундестаге предложили путь спасения ракетного договора
В Бундестаге предложили путь спасения ракетного договора

Депутаты Бундестага от Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии предложили путь для возобновления участия России и США в ракетном договоре. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает DW.

Отмечается, что депутаты предлагают России отвести свои спорные крылатые ракеты 9М729 на восток на такое расстояние, чтобы при запуске они не смогли достичь Европы. При этом перемещение ракет должно быть проверено и подтверждено.

В свою очередь Соединенные Штаты должны предоставить доступ российским инспекторам к системе запуска ракет в Европе, которые находятся на территории Румынии.

По словам бывшего офицера генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, такие действия США и РФ могли бы способствовать возникновению основы доверия для проведения новых переговоров по разоружению.

Напомним, накануне США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Германия, ракеты, Бундестаг, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мапасяня    03.02.2019, 11:51
Оценка:  0
Мапасяня
План - так себе... Единственный актуальный план, это фрагментация РФ на независимые республики. Это пойдет на пользу всем. Все остальные планы лишь отсрочат и усилят проблему и угрозы.
Слава Сатане! свободу Карелии!
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