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Под Калугой перевернулся автобус с 33 детьми: есть жертвы

Комментариев: 1
Количество погибших в результате аварии автобуса в России составляет семь человек.
В ДТП под Калугой погибли семь человек, четверо из них - дети
В ДТП под Калугой погибли семь человек, четверо из них - дети
ГУ МЧС по Калужской области

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Под Калугой в России опрокинулся в кювет автобус с 33 детьми и 15 взрослыми. Количество погибших на данный момент насчитывает семь человек, передает ТАСС.

Четверо из погибших - дети, сообщила СМИ начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова.

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Авария произошла в 9:15 мск (8:15 по Киеву) на 128-м километре дороги Калуга - Вязьма.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье 264 и по статье 238 УК РФ. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, в момент аварии в нем, по данным МЧС, находились 48 человек.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла новая смерть водителя за рулем.

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Теги: ДТП, Россия, дети, автобус, Калуга, авария, кювет
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Комментариев (1)
FantamaSS    03.02.2019, 13:26
Оценка:  +1
FantamaSS
правильно, нехай дохнуть на росії, нема чого бидлоті в майбутньому їхати в Україну. ну, хіба що як добрива. приймаємо 200-ті з мосскальщини, доставка - DDP донецьк.
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