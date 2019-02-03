Под Калугой перевернулся автобус с 33 детьми: есть жертвы
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Под Калугой в России опрокинулся в кювет автобус с 33 детьми и 15 взрослыми. Количество погибших на данный момент насчитывает семь человек, передает ТАСС.
Четверо из погибших - дети, сообщила СМИ начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова.
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Авария произошла в 9:15 мск (8:15 по Киеву) на 128-м километре дороги Калуга - Вязьма.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье 264 и по статье 238 УК РФ. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, в момент аварии в нем, по данным МЧС, находились 48 человек.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла новая смерть водителя за рулем.