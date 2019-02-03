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В Венесуэле проходят масштабные акции протеста

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Десятки тысяч людей по всей стране вышли на улицы с акциями протеста против Николаса Мадуро.

По всей Венесуэле в воскресенье, 3 февраля, проходят массовые акции протеста, участники которых призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку, сообщает The Guardian.

Участники акций протеста призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуайдо.

Также протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В свою очередь Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент.

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Теги: протесты, видео, Венесуэла, акции протеста, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    03.02.2019, 15:27
Оценка:  0
Ruspidor
Это уже миллионы на улицах! Пока мадура при6имает письма поддержки от обитателей Ада, народ все ближе подбирается к её заду...
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