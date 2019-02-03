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ДТП под Калугой: Водитель задержан, автобусу уже 30 лет

Комментариев: 2
На момент совершения ДТП водитель был трезв, но в прошлом году его дважды ловили на нарушениях ПДД.
В ДТП под Калугой погибли семеро и пострадали 32 человека
В ДТП под Калугой погибли семеро и пострадали 32 человека
скриншот видео Следкома РФ

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Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области в России, был задержан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным экспертизы, на момент совершения ДТП он был трезв. По уточненным данным, в момент аварии в автобусе находились 45 человек, в том числе - 31 ребенок. Погибли четверо детей и трое взрослых. Были госпитализированы 32 человек (23 их них - дети).

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге. В то же время в прошлом году, по данным ГИБДД, он уже дважды нарушал ПДД.

Дети ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства “Жемчужина талантов“. Транспортное средство принадлежало индивидуальному предпринимателю Сергею Гордееву.

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Автобус был выпущен в 1989 году, он эксплуатировался 30 лет. Водителя, несмотря на прецеденты с нарушением ПДД, злостным нарушителем назвать нельзя, говорят источники СМИ в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сообщалось, что в России перевернулся автобус, полный детей. Семь человек погибли на месте.

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Теги: ДТП, РФ, дети, автобус, занос, водитель, задержание
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Комментариев (2)
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Ruspidor    03.02.2019, 16:32
Оценка:  +2
Ruspidor
Встали с колен и перевернулись на крышу...
flacon9havi    03.02.2019, 16:21
Оценка:  +2
flacon9havi
Тож, де цапські тролі?
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