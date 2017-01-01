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В Австралии наводнение, эвакуировали несколько тысяч человек

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Из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов.
Наводнение в Австралии
Наводнение в Австралии
AFP
 
На северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек, сообщает AFP.
 
Из-за сильных ливней уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов. Тысячи жителей были эвакуированы.
 
По словам директора Бюро метеорологии Австралии Брюса Анна, если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов.
 
 
Для остановки наводнения военнослужащие доставляют в пострадавшие регионы десятки тысяч мешков с песком для сооружения плотин.
 
Напомним, в результате наводнений в различных регионах Саудовской Аравии, которые образовались из-за сильных дождей, погибли по меньшей мере 12 человек. 
 
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Теги: Австралия, наводнение, дожди, ливень
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Источник: korrespondent.net

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