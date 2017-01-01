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Израиль начал строить умную стену на границе с сектором Газа

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Длина нового барьера составит 65 километров, а высота около шести метров. Он изготовлен из оцинкованной стали и будет весить около 20 тысяч тонн.
Стена в Израиле
Стена в Израиле
 
Министерство обороны Израиля объявило, что государство начало строительство модернизированного защитного барьера на границе с сектором Газа, сообщает The Jerusalem Post.
 
Длина нового барьера составит 65 километров, а высота около шести метров. Он изготовлен из оцинкованной стали и будет весить около 20 тысяч тонн. Проект осуществляется Инженерно-строительным департаментом Министерства обороны и Управлением пограничного и канализационного хозяйства Израиля.
 
Умная стена станет завершающей частью комплекса, в который входят подземные заграждения и трехслойный морской барьер.
 
 
“Стена предотвратит проникновение террористов из Газы на нашу территорию. Те, кто живет в Газе, должны понимать, что, если они не будут молчать, мы без колебаний будем действовать”, - заявил премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.
 
Напомним, что на данный момент Сектор Газа отделен от Израиля забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. В сентябре 2016 года израильские власти приступили к строительству подземного заграждения вдоль границы с Газой.
 
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Теги: Израиль, сектор Газа, арабо-израильский конфликт, стена
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Источник: korrespondent.net

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