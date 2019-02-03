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Президент Грузии без конкурса устроила на госслужбу своих родственниц - СМИ

Комментариев: 4
На должности советников президента назначили Нану Кашия – падчерицу Зурабишвили, дочь ее покойного супруга Жанри Кашия от первого брака, а также племянницу мужа Кетеван Микадзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
 
Две родственницы президента Грузии Саломе Зурабишвили стали сотрудницами администрации главы государства, сообщает телеканал Рустави 2.
 
Как утверждается, на должности советников президента назначили Нану Кашия – падчерицу Зурабишвили, дочь ее покойного супруга Жанри Кашия от первого брака, а также племянницу мужа Кетеван Микадзе.
 
Источники Рустави 2 сообщили, что Кашия и Микадзе приняли на работу без конкурса.
 
В администрации Зурабишвили подтверждают, что обе действительно являются их сотрудницами, однако занимают позиции консультантов, а не советников. Кроме того, заявляется, что и Кашия, и Микадзе — высококвалифицированные кадры.
 
 
"На позицию консультанта, которая является одной из самых низких ступеней в администрации президента, Нана Кашия перешла из представительства Грузии в Евросоюзе, где 24 года она работала в политическом отделении по постоянному контракту и на гораздо более высокооплачиваемой должности. Она владеет четырьмя языками и является одним из самых высококвалифицированных кадров", — сказала пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили в комментарии тбилисскому изданию Нетгазети.
 
Что касается Кетеван Микадзе, по словам Моисцрапишвили, в прошлом она работала в Лотерейной компания Грузии. На какой именно позиции, пресс-спикер главы государства не уточнила. Лотерейная компания Грузии прекратила свое существование в сентябре 2017 года. Компания не смогла выполнить обязательств, взятых перед правительством страны.
 
Моисцрапишвили говорит, что с Микадзе и Кашия заключили двухмесячный контракт, по истечению которого они обязаны будут пройти конкурс для продолжения работы.
 
Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не приветствовала украинцев с созданием независимой церкви. Она объяснила это нежеланием "ухудшить ситуацию".
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Теги: Грузия, президент, коррупция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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rasta@    03.02.2019, 19:47
Оценка:  0
rasta@
Это- очередная ху-й-ло-вская шлендра))) ... а не смешной парень ''жующий галстук''))
Мыкола    03.02.2019, 19:25
Оценка:  0
Мыкола
Ха-а-ха. Вот оно, мурло, которое гнало на Россию, а сама у себя и бревна в своем глазу не видит!
FPN    03.02.2019, 19:02
Оценка:  -2
FPN
ИСТИННАЯ ДЕРЬМОКРАТИЯ!!!!
Dmitriy7    03.02.2019, 19:02
Оценка:  -2
Dmitriy7
деревянко скоро там будет
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