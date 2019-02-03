Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле

Официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела страны.

Мадуро настаивает на своей легитимности

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что в результате политического кризиса в Венесуэле может начаться гражданская война.

"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - отметил Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta, передает DW.

По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы.

"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.