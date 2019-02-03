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Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле

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Официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела страны.
Мадуро настаивает на своей легитимности
Мадуро настаивает на своей легитимности
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что в результате политического кризиса в Венесуэле может начаться гражданская война.
 
"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - отметил Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta, передает DW.
 
По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы.
 
"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он. 
 
 
Напомним, что президент США Дональд Трамп считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
 
Несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
 
В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
 
Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
 
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Теги: США, Венесуэла, Трамп, Дональд Трамп, Мадуро, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    03.02.2019, 21:12
Оценка:  +1
flacon9havi
Чоловіче, прокидайся - ти сереш.
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