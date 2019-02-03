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Трамп: США сохранят войска в Ираке, чтобы следить за Ираном

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Американский президент давно критикует присутствие США в Ираке, считая его "одной из самых больших ошибок, которые мы когда-либо делали".
Трамп видит опасность в Иране
Трамп видит опасность в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

"Все, что я хочу, это иметь возможность смотреть. У нас есть невероятная и дорога военная база, построенная в Ираке. Она идеально расположена для того, чтобы наблюдать за всеми частями беспокойного Ближнего Востока", - сказал Дональд Трамп в программе "Face the Nation" на CBS в воскресенье, 3 февраля, сообщает The Hill.

Трамп надеется, что так США сможет предвидеть проблемы на Ближнем  Востоке -  "если кто-то хочет разработать ядерное оружие или другие вещи, мы будем знать об этом, прежде чем они это сделают".

Трамп давно критикует присутствие США в Ираке, считая его "одной из самых больших ошибок, которые мы когда-либо делали".

Однако и президент, и некоторые его подчиненные давно утверждают, что Иран представляет серьезную угрозу для безопасности США.

В прошлом году Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, который согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на облегчение санкций. С тех пор США ввели против Ирана санкции, что усилило напряженность между двумя странами.

Напомним, что Трамп считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.

 
 
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Теги: Ирак, США, Иран, Ядерная программа Ирана, война в Ираке, Дональд Трамп, армия США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Палтус    03.02.2019, 22:54
Оценка:  0
Палтус
Иран целиком и полностью безумная и фанатичная страна. Мы все прекрасно помним их публичные заявления. Это пещерные люди.
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