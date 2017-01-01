На военной базе РФ в Таджикистане погиб подросток

Девятиклассник подорвался на неразорвавшемся выстреле от гранатомета во время сбора металлолома.

Учения на территории 201-й военной базы РФ в Таджикистане structure.mil.ru

В Таджикистане на полигоне российской военной базы подорвался местный подросток. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД республики.

Отмечается, что трагедия произошла в полдень 3 февраля на полигоне 201-й российской военной базы Ляур, расположенном в 40 километрах от Душанбе.

Погиб ученик девятого класса местной школы Сироджиддин Раджабов. Он подорвался на неразорвавшемся выстреле от гранатомета во время сбора металлолома на территории полигона.

Подросток скончался на месте происшествия, уточнили в МВД республики. По факту инцидента ведется следствие.

Участник АТО подорвался на гранате в Николаевской области

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ходе демонстрации онлайн взрывоопасных предметов подорвался 25-летний мужчина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet