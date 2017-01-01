Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США отправляют военных на границу с Мексикой

Комментариев: 0
Дополнительные подразделения на три месяца отправятся к юго-западной границе страны для оказания помощи пограничникам.
Военные США на границе с Мексикой
Военные США на границе с Мексикой
 
Пентагон направит на границу США с Мексикой 3750 военнослужащих. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщило агентство Reuters.
 
Отмечается, что военные проведут на юго-западной границе государства три месяца, оказывая дополнительную поддержку пограничникам.
 
В оборонном ведомстве указали, что общее число силовиков, находящихся на американо-мексиканской границе в данном районе, после пополнения составит 4350 человек.
 
Ранее сообщалось, что Пентагон продлил сроки участия американских военных подразделений в обеспечении безопасности на границе США и Мексики до 30 сентября 2019 года.
 
Напомним, в ноябре 2018 года Пентагон направил не менее 5,8 тысячи военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки. Белый дом разрешил им в случае необходимости применять оружие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пентагон, граница, Мексика, военные, военнослужащие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь