Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ

Понтифик примет участие в межконфессиональной конференции и отслужит мессу, которую ожидают около 120 тысяч человек.

Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило издание Папа Римский Франциск в воскресенье, 3 февраля, прибыл с первым визитом всообщило издание Gulf News

Отмечается, что самолет с понтификом на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.

Ранее стало известно, что Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

Он отслужит мессу, на которой ожидают около 120 тысяч человек, и встретится с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар.

Фото: EPA

Напомним, в ОАЭ проживают около миллиона католиков.

В сентябре 2018 года понтифик стал первым главой государства, который получил электронное резидентство Эстонии

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