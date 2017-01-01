Канадец выиграл в лотерею $25,5 млн
Счастливый билет был куплен в городе Оуэн-Саунд в провинции Онтарио. Еще один счастливчик из этого региона выиграл около $760 тысяч.
Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США). Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).
Отмечается, что счастливый билет был куплен в городе Оуэн-Саунд, провинция Онтарио.
Еще один выигрышный билет на сумму один миллион канадских долларов (около 760 тысяч долларов США) был продан в городе Грейтер-Садбери той же провинции, сообщает телеканал.
Выигрышными цифрами в лотерее 6/49 были 14, 16, 25, 29, 30, 48.
Ранее в Канаде разыграли так называемый новогодний джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 39,5 миллиона канадских долларов (29 миллионов долларов США)
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