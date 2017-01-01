Канадец выиграл в лотерею $25,5 млн

Счастливый билет был куплен в городе Оуэн-Саунд в провинции Онтарио. Еще один счастливчик из этого региона выиграл около $760 тысяч.

Лотерейные билеты kitchener.ctvnews.ca

Корреспондент