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В США самолет упал на жилой дом, есть жертвы

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Двухмоторное воздушное судно упало на частный дом в городе Йорба-Линда, в результате чего начался пожар.
Пожарные на месте падения самолета в Калифорнии
Пожарные на месте падения самолета в Калифорнии
twitter.com/OCFA_PIO
 
В США в городе Йорба-Линда (штат Калифорния) двухмоторный самолет потерпел крушение в жилом районе. В результате инцидента погибли два человека, сообщает CBS News.
 
По данным пожарной службы округа Ориндж, самолет модели Cessna 414A упал на частный дом, в результате чего начался пожар.
 
На место происшествия прибыли пожарные. Два человека погибли на месте, еще двое пострадали, они были доставлены в местную полицию.
 
По факту крушения воздушного судна начато расследование.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу детского центра.

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Теги: США, самолет, видео, фото, крушение
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Источник: korrespondent.net

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