В США самолет упал на жилой дом, есть жертвы

В США в городе Йорба-Линда (штат Калифорния) двухмоторный самолет потерпел крушение в жилом районе. В результате инцидента погибли два человека, сообщает CBS News.

По данным пожарной службы округа Ориндж, самолет модели Cessna 414A упал на частный дом, в результате чего начался пожар.

На место происшествия прибыли пожарные. Два человека погибли на месте, еще двое пострадали, они были доставлены в местную полицию.