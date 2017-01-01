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Мадуро призвал Трампа и Гуайдо не совершать ошибок

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Венесуэльский лидер также подчеркнул, что Евросоюз не должен диктовать политические нормы его стране.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо не причинять большего вреда стране и отказаться от своей нынешней стратегии переворота. Об этом глава государства заявил в интервью испанскому телеканалу La Sexta.

Мадуро заверил, что выступает за диалог с оппозицией и обратился к Гуайдо, призвав его "хорошо подумать, что он делает".

"Пусть не причиняет больше вреда стране, пусть откажется от путчистской стратегии. <...> Если он хочет привнести что-то, пусть сядет за стол (для переговоров) лицом к лицу", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Комментируя требование ряда стран ЕС объявить о проведении президентских выборов, Мадуро напомнил, что следующие выборы назначены на 2024 год и подчеркнул, что "Венесуэла нуждается в выборах в парламент".

"Пусть Европа занимается своими проблемами", - указал он.

Глава государтсва подчеркнул, что Венесуэла "стала жертвой кампании, в которой США превратили нас во врага номер один" и призвал главу Белого дома Дональда Трампа не совершать ошибок.

"Если американская армия нас атакует, нам придется защищаться. Мы не сдадим Венесуэлу, - отметил президент. 

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Теги: США, ЕС, Венесуэла, Дональд Трамп, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: ТАСС

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