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Турция ожидает от США выполнения обещаний по Сирии

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Анкара рассчитывает, что Вашингтон выведет войска с сирийской территории в ближайшее время.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT. 
 
"Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения", - отметил Эрдоган 
 
Он вновь напимнил, что Турция против расчленения Сирии и выступает за сохранение ее территориальной целостности и политического единства.
 
По словам турецкого лидера, буферная зона на севере Сирии должна контролироваться Турцией.
 
"Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне", - добавил он.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Эрдоган и Трамп 20 января провели телефонный разговор, во время которого договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.
 
Напомним, между США и Турцией сохраняются разногласия по Сирии.
 
Вашингтон настаивает на том, что Анкара не должна атаковать союзные США силы курдов. При этом Турция видит в формированиях угрозу своей безопасности

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Теги: США, Турция, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии
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Источник: РИА Новости

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