Турция ожидает от США выполнения обещаний по Сирии
Анкара рассчитывает, что Вашингтон выведет войска с сирийской территории в ближайшее время.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT.
"Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения", - отметил Эрдоган
Он вновь напимнил, что Турция против расчленения Сирии и выступает за сохранение ее территориальной целостности и политического единства.
По словам турецкого лидера, буферная зона на севере Сирии должна контролироваться Турцией.
"Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне", - добавил он.
Как сообщал Корреспондент.net, Эрдоган и Трамп 20 января провели телефонный разговор, во время которого договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.
Напомним, между США и Турцией сохраняются разногласия по Сирии.
Вашингтон настаивает на том, что Анкара не должна атаковать союзные США силы курдов. При этом Турция видит в формированиях угрозу своей безопасности.
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