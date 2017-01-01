Турция ожидает от США выполнения обещаний по Сирии

Анкара рассчитывает, что Вашингтон выведет войска с сирийской территории в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT.

"Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения", - отметил Эрдоган Он вновь напимнил, что Турция против расчленения Сирии и выступает за сохранение ее территориальной целостности и политического единства. По словам турецкого лидера, буферная зона на севере Сирии должна контролироваться Турцией. "Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне", - добавил он. Корреспондент.net , Эрдоган и Трамп 20 января провели телефонный разговор, во время которого договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и Как сообщал, Эрдоган и Трамп 20 января провели телефонный разговор, во время которого договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны. Напомним, между США и Турцией сохраняются разногласия по Сирии. Вашингтон настаивает на том, что Анкара не должна атаковать союзные США силы курдов . При этом Турция видит в формированиях угрозу своей безопасности

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