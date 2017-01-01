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Возле Багамских островов погибли 28 мигрантов

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В результате крушения корабля с мигрантами из Гаити удалось спасти 17 человек.
Лодка с мигрантами (архивное фото)
Лодка с мигрантами (архивное фото)

Недалеко от Багамских островов затонуло судно с мигрантами из Гаити, погибли 28 человек. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщило агентство France-Presse.

Отмечается, что по данным источника в ВМС Багамских островов, речь может идти об американском судне, которое использовалось для незаконной перевозки мигрантов.

В субботу, 2 февраля, жители острова Абако нашли тела четырех человек, еще порядка 15 человек были найдены живыми. Всего удалось спасти 17 человек.

В Средиземном море погибли до 170 мигрантов - ООН

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года погибли или пропали без вести почти 4600 мигрантов.

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Теги: судно, Гаити, мигранты, погибли, нелегальные мигранты, Багамские острова
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Источник: korrespondent.net

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