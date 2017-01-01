В Японии на берег выбросилась самая длинная в мире рыба

Сельдяного короля длиной 3,2 метра нашли на берегу залива Тояма. Мясо рыбы не употребляют в пищу.

На побережье залива Тояма в Японии нашли хохлатого сельдяного короля длиной в 3,2 метра. Об этом сообщил Aquarium.

Как отмечается, такое случается редко, поскольку эта рыба - полуглубоководная. Ее мясо не употребляют в пищу.

Хохлатого сельдяного короля в японских легендах называют посланником Бога моря. Местные говорят, что это знак, что будет цунами.

В то же время ученые утверждают, что поведение рыбы не связано с цунами. По одной из версий, рыба выбросилась на берег из-за глобального потепления.

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Как сообщалось, на аукционе в Токио продали тунца за рекордные $3,1 млн. Торги проходили на новом рыбном рынке в столице Японии. Рыба весом 278 килограммов была поймана у северного побережья страны. До сих пор рекордным считался тунец, проданный на старом рыбном рынке Цукидзи в 2013 году. Его вес составлял 200 килограммов, а цена - 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,8 миллиона долларов).

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