Мадуро пригрозил Трампу "новым Вьетнамом"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил президента США Дональда Трампа, что он покинет Белый дом, "запятнанный кровью", если введет войска в Венесуэлу.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Sexta, передает The Guardian.
Мадуро призвал Трампа "проявить уважение" и спросил, планирует ли он "повторить Вьетнам в Латинской Америке".
Мадуро также обратился к оппозиционеру Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя законным временным президентом Венесуэлы, призвав его "больше не причинять вред стране и прекратить эту стратегию подогревания переворота".
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Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.
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