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Мадуро пригрозил Трампу "новым Вьетнамом"

Комментариев: 5
В случае если президент США введет войска в Венесуэлу, то он покинет Белый дом "запятнанный кровью", заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро  предупредил президента США Дональда Трампа, что он покинет Белый дом, "запятнанный кровью", если введет войска в Венесуэлу.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sexta, передает The Guardian.

Мадуро призвал Трампа "проявить уважение" и спросил, планирует ли он "повторить Вьетнам в Латинской Америке".

Мадуро также обратился к оппозиционеру Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя законным временным президентом Венесуэлы, призвав его "больше не причинять вред стране  и прекратить эту стратегию подогревания переворота".

Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Теги: США, угроза, Венесуэла, международные отношения, угрозы, Трамп, Дональд Трамп, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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doc1    04.02.2019, 09:37
Оценка:  0
doc1
Если народ там не совсем дебилы то они должны вспомнить КНДР и востать против него пока не поздно!
Колишній-східняк    04.02.2019, 09:25
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Я, лично, не верю, что после таких "выдающихся" достижений в экономической сфере, большинство избирателей снова за него проголосовало. Наверняка результаты выборов были подтасованы.
Палтус    04.02.2019, 09:22
Оценка:  +1
Палтус
Опять внушают мысль о непобедимости коммунистического режима. Где же эти кремлевские тролли, которые уверяли про победу над "фашиствующим" режимом?
doc1    04.02.2019, 09:36
Оценка:  0
doc1
Возглавили фашиствующий режим вна Россисии
Палтус    04.02.2019, 09:45
Оценка:  0
Палтус
вна россии у власти агент КГБ, по совместительству куратор коммунистического режима в Венесуэле и как мы сегодня видим, сторонник методов коммунистического вьетконга!
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