В Польше политик-гей создал оппозиционную партию

Партия под названием Весна будет участвовать в выборах в Европарламент. Их программа основана на трех столпах - человек, общество и государство.

Бывший мэр польского города Слупск и первый открытый гей среди политиков страны Роберт Бедронь зарегистрировал оппозиционную к власти партию Весна. Об этом сообщает DW.

В воскресенье, 3 февраля, на съезде в Варшаве Бедронь объявил, что партия будет участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Бедронь сказал, что хочет бросить вызов нынешней политике Польши и завоевать места правой партии Право и справедливость (PiS).

"Нет места ненависти, мы достигли предела...Нам нужна весна, которая восстановит этот мрачный ландшафт", - сказал он перед тысячами сторонников в Варшаве.

По словам Бедроня, программа его партии основана на трех столпах - человек, общество и государство. Она предусматривает, в частности, отказ Польши от добычи угля к 2035 году, сокращение вырубки лесов и либерализацию закона об абортах в стране. Политик также выступает за запрет религиозных учений в школах.

Партия будет отличаться от националистической политики PiS и рыночной политики ее главного соперника, Гражданской платформы (PO), сказал Бедронь.

Бедронь начал свою политическую карьеру как активист ЛГБТ в 1990-х годах. Был избран в национальный парламент в 2011 году и в 2014-2018 занимал должность мэра Слупска.

Ранее сообщалось, что греческий епископ осужден за призыв "наплевать на геев". Епископ Амвросий призвал в соцсети "наплевать" на гомосексуалистов. За это суд приговорил его к семимесячному сроку заключения с отсрочкой на три года.

Напомним, берлинский епископ выступил за венчание гомосексуальных пар. Церковный синод рассмотрит этот вопрос уже в апреле.

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