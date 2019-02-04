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Лавров не видит причин для холодной войны

Комментариев: 9
Россия не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать на действия США, заявил глава МИД РФ.
Лавров считает, что причин для холодной войны нет
Лавров считает, что причин для холодной войны нет

Холодная война не наступит с приостановкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в понедельник, 4 февраля, выступая в Киргизско-российском славянском университете, сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что мы ведем речь о развитии холодной войны. Наступила новая эпоха, эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями. Это печально", - заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что Россия не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать на действия США.

"Мы не стремимся к гонке вооружений, об этом президент очень четко сказал. Мы, безусловно, будем реагировать военно-техническими средствами на те угрозы, которые создаются в результате выхода США из ДРСМД, в результате их планов создания ядерных боеприпасов малой мощности, что, по оценке всех экспертов на Западе, в России и других странах, будет резко понижать порог применения ядерного оружия. Эти меры мы будем принимать в рамках тех средств, которые уже заложены в бюджете для Министерства обороны РФ", - сказал Лавров.

Напомним, на прошлой неделе США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем.

 

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Теги: Россия, США, Лавров, холодная война, гонка вооружений
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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VSHIVANKA    04.02.2019, 11:10
Оценка:  +1
VSHIVANKA
В ОТВЕТ НА РАЗРАБОТКУ РОССИЕЙ НОВЕЙШИХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЙ , НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ ....))))
Ruspidor    04.02.2019, 11:10
Оценка:  -1
Ruspidor
Зачем холодная, только горячая...
Peyot    04.02.2019, 11:04
Оценка:  0
Peyot
лошадиная голова имела ввиду что рашисты хотят просто окупировать весь мир а холодной вонйны они боятся так как уже одну проиграли!
VSHIVANKA    04.02.2019, 10:57
Оценка:  -2
VSHIVANKA
РОССИЯ ВПЕРЕДИ АМЕРИКОСОВ ПО ГИПЕРЗВУКОВОМУ ОРУЖИЮ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЁД УШЛА , ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ ТОРОПЯСЬ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВОЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ...)))
CasperW    04.02.2019, 10:58
Оценка:  +2
CasperW
с каких это пор боярышник считается гиперзвуковым оружием?
Ruspidor    04.02.2019, 11:11
Оценка:  -1
Ruspidor
После него газовая струя знаешь какая!?
Peyot    04.02.2019, 11:06
Оценка:  +1
Peyot
Это тебе на кисель-мозгов ТВ расказали или под стекломоем привиделось?))))))) вы мокшане как были на уровне совка по технологиям так и остались. Даже Индия с вами совместно отказалсь самолеты делать))))))
Ruspidor    04.02.2019, 11:11
Оценка:  -1
Ruspidor
В перде, в перде, по версии союз-мультфильма... По факту, нет даже прототипов...
Sinobi-life    04.02.2019, 10:54
Оценка:  +1
Sinobi-life
Проржала обнюханная лошадь,а весь мир в ответ засмеялся!!!
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