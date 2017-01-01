В ЕС начали признавать Гуайдо главой Венесуэлы

"Поскольку в Венесуэле президентская модель правления, необходимо выйти из кризиса с помощью выборов президента. Мы полагаем, что Хуан Гуайдо обладает легитимностью, чтобы организовать эти выборы", - заявил Ле Дриан.

Как пишет ТАСС, легитимность Гуайдо также признали власти Испании. "Правительство Испании объявляет, что официально признает Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы", - сказал премьер-министр страны Педро Санчес. О признании Гуайдо заявил и глава МИД Великобритании Джереми Хант. Такое же заявление сделала Австрия и Дания.

Кроме того, о намерении признать Гуайдо заявили власти Швеции и Польши.

"В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуайдо как законного временного президента", - заявила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в интервью Шведскому радио

Отметим, неделю назад Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.

Как известно, президент Николас Мадуро проводить выборы отказался.