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В ЕС начали признавать Гуайдо главой Венесуэлы

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Председателя Национальной ассамблеи временным главой Венесуэлы признали Лондон, Париж, Мадрид и Вена.
Все больше стран признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Все больше стран признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал легитимность Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.
 
"Поскольку в Венесуэле президентская модель правления, необходимо выйти из кризиса с помощью выборов президента. Мы полагаем, что Хуан Гуайдо обладает легитимностью, чтобы организовать эти выборы", - заявил Ле Дриан.
 

Как пишет ТАСС, легитимность Гуайдо также признали власти Испании. 

"Правительство Испании объявляет, что официально признает Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы", - сказал премьер-министр страны Педро Санчес.

О признании Гуайдо заявил и глава МИД Великобритании Джереми Хант. Такое же заявление сделала Австрия и Дания.

Кроме того, о намерении признать Гуайдо заявили власти Швеции и Польши.
 
"В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуайдо как законного временного президента", - заявила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в интервью Шведскому радио
 
Отметим, неделю назад Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.
 
Как известно, президент Николас Мадуро проводить выборы отказался.
 
Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.
 

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Теги: Польша, ЕС, Британия, Испания, Франция, Швеция, Венесуэла, Мадуро, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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